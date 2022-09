Zu lange in Deutschland: Mann mit ungültiger Fahrerlaubnis unterwegs

Am Dienstag wird in Nördlingen ein 29-Jähriger kontrolliert. Dabei zeigt er eine ungültige Fahrerlaubnis vor.

Ein 29-Jähriger ist am Dienstagabend in Nördlingen ohne gültige Fahrerlaubnis kontrolliert worden. Der Mann war mit seinem Kleintransporter in der Hofer Straße unterwegs und zeigte bei der Kontrolle einen Schweizer Führerschein vor. Weil der 29-Jährige nach Angaben der Polizei aber nachweislich seit mehr als einem halben Jahr seinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ist diese Fahrerlaubnis ungültig. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (AZ)