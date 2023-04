Zu Ostern liegen bereits Eier in den Storchennestern von Nördlingen

Auf den Dächern und Kaminen Nördlingens gibt es drei neue Storchenpaare. Bei einigen ist schon Nachwuchs zu erwarten.

Die Störche in Nördlingen haben bereits Eier in ihren Nestern: Die Bilder zeigen (von links) das volle Gelege (sechs Eier) auf dem Hohen Haus, das Nest auf dem Eigner-Haus am Weinmarkt mit einem Ei und das Nest auf dem Kamin der Hypo-Vereinsbank mit drei Eiern. Die beiden letztgenannten bilden mit dem Nest auf der Beck'schen Buchdruckerei die drei neuen Nester. Die altbekannten Storchenpaare haben sich in den Nestern auf dem Hallgebäude, dem Tanzhaus und dem Hohen Haus eingerichtet. (AZ)