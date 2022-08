Zu trocken, zu heiß: Die Orgel in Sankt Salvator spielt nicht mehr richtig

Von Jan-Luc Treumann - 17:30 Uhr

Die Klimakrise macht auch vor der Kirche in Nördlingen nicht Halt: Bei der Orgel hängen Tasten, ein Konzert wird abgesagt. Auch der Orgelbauer kann kaum helfen.

Klaus Ortler drückt eine Taste an der Orgel aus dem Jahr 1889 und es erklingt einer dieser langen, hohen Töne, die so typisch für ein solches Instrument sind. Doch es gibt ein Problem: Der Ton hört nicht mehr auf, er schallt und schallt weiter durch die Sankt-Salvator-Kirche, obwohl der Dekanatskantor die Taste schon lange wieder losgelassen hat. Erst nach mehrmaligem Antippen schnellt die Taste wieder nach oben und es wird wieder still dort oben in der Kirche. Die Orgel, sie funktioniert aktuell nicht so, dass man ein Konzert mit ihr spielen könnte.

