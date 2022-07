Zuerst geschlagen, dann getreten: Mann bekommt nach Gewalttaten Bewährung

Plus Ende 2021 ruft eine Frau die Polizei, weil ihr Mann sie schlägt und tritt. Der bestreitet vor Gericht in Nördlingen neben den Vorwürfen auch, dass sie seine Frau ist.

Eine ungewöhnliche Verhandlung spielt sich vor dem Amtsgericht Nördlingen ab: Ein 55-Jähriger muss sich aufgrund mutmaßlicher Gewalttaten verantworten, er soll seine Frau im Dezember 2021 geschlagen, getreten und bedroht haben. Die Geschädigte wollte die Scheidung, der Angeklagte bestreitet aber, überhaupt verheiratet zu sein.