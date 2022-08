Zug in Nördlingen entgleist: Bahn richtet Schienenersatzverkehr ein

Am Mittwochnachmittag ist ein Zug am Nördlinger Bahnhof entgleist. Ein Schienenersatzverkehr fährt zwischen Bopfingen und Nördlingen.

Ein Zug ist am Nördlinger Bahnhof entgleist. Wie die Bundespolizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, ereignete sich der Unfall um 14.17 Uhr bei der Einfahrt in den Bahnhof. Im Zug hätten sich 10 bis 15 Personen befunden, die aber alle unverletzt geblieben seien.

Weiter teilt der Sprecher mit, dass durch die Entgleisung ein Sachschaden von rund 350.000 Euro an Schienen und Zug entstanden sei. Genauere Ermittlungen zur Ursache und dem Hergang des Unfalls würden derzeit vorgenommen, weitere Angaben könne man dazu aktuell nicht machen.

Zug in Nördlingen entgleist: Bahnstrecke ist gesperrt

Die DB Regio teilt auf Twitter mit, dass die Strecke zwischen Nördlingen und Bopfingen gesperrt ist. Züge aus Richtung Harburg würden vorzeitig in Nördlingen wenden. Aus der Richtung Aalen würden die Züge in Bopfingen wenden. Ein Ersatzverkehr per Bus sei zwischen Nördlingen und Bopfingen eingerichtet worden. (jltr)

Machen Sie jetzt bei unserer großen Umfrage zur Zufriedenheit in Ihrem Wohnort mit. Noch bis 31. August läuft die Online-Befragung der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen. Wie wohl fühlen Sie sich in Ihrer Stadt oder Ihrer Gemeinde? Erzählen Sie es uns und gewinnen Sie mit etwas Glück 500 Euro.

Hier geht es zur Umfrage.