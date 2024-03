Nördlingen

19:00 Uhr

Zum 13-Jährigen zeigt das H2F-Trio in Nördlingen eine Premiere

Das H2F-Trio spielte in der Spitalkirche in blauem Licht.

Plus In der Nördlinger Spitalkirche feiert das H2F-Trio sein Jubiläum mit einem Konzert auf höchstem Niveau. Nur eines finden manche Zuhörerinnen und Zuhörer ärgerlich.

Von Peter Urban

Ganz in Blau war der Altar ausgeleuchtet und fast in Stress versetzt waren die Mitorganisatoren der Kantorei St. Georg um Wolfgang Holik, weil sie vom großen Interesse des Publikums und vom regelrechten Ansturm auf die allerletzten noch verfügbaren Stühle im überfüllten Gotteshaus sichtlich überrollt wurden. Was auf der einen Seite ein gutes Zeichen ist (der Ansturm), auf der anderen Seite den Veranstaltern zu denken geben sollte: freien Eintritt für ein Konzert dieser Klasse, auf diesem Niveau sollte man sich in Zukunft überlegen.

Vielleicht würde sich dadurch der durchaus ärgerliche vorzeitige Aufbruch von Zuhörern schon kurz vor Schluss des offiziellen Teils wohl vermeiden lassen. Frei nach Schwabenart: „Was nix koscht, isch nix wert“. Denn das haben die drei Musiker des H2f-Trios alles andere als verdient. Sie lieferten ein sensationelles Konzert auf allerhöchstem Niveau ab: Christoph Heinrich (Orgel, Piano), Thomas Höpfner (Schlagzeug) und Bernd Fischer (alle Saxofone) haben ein emotionales Feuerwerk zu ihrem 13-Jährigen abgebrannt.

