Nördlingen

vor 32 Min.

Zum Marktplatz in Nördlingen dürfen bald nur noch Anlieger fahren

Plus Zum Beginn der Sommerferien wird die Zufahrt zum Nördlinger Marktplatz über die Baldinger Straße gesperrt. Nur noch Anlieger sollen ins Herz der Stadt fahren.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Das Amtsblatt der Stadt Nördlingen, das in unserer Zeitung abgedruckt wird, sorgt normalerweise für wenig Aufregung. Kürzlich war das anders. Denn im Amtsblatt war zu lesen, dass die Baldinger Straße in der Altstadt ab dem 31. Juli gesperrt wird. Mancher überlas dabei den Zusatz, dass dies erst ab der Hausnummer 9 gelten solle – und regte sich darüber auf, dass die halbe Stadt dicht sei. Dem ist allerdings nicht so, vielmehr steckt hinter dieser Sperrung die neue Sommerregelung für den Marktplatz.

Wie berichtet, hat die Stadt ein neues Verkehrskonzept für die Altstadt erarbeitet. Das war kürzlich Thema im Stadtrat, in der Sitzung wurden unter anderem Parkgebühren beschlossen. Um die Innenstadt attraktiver zu machen, soll der Marktplatz im Sommer möglichst autofrei werden. In der vergangenen Sitzung des Bauausschusses ging es am Dienstagabend nun darum, wie Anlieger die Polizeigasse und den Marktplatz dennoch erreichen sollen. Zwei mögliche Verkehrsvarianten lagen vor, die sich nur in einem Detail unterschieden.

