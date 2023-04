Nördlingen

Zuschüsse für Kanäle: Viele Gemeinden im Ries müssen warten

Plus Das Förderprogramm "RZWas" strapaziert die Geduld einiger Bürgermeister im Ries. Bei wenigen Kommunen sind die Auswirkungen so immens wie in Alerheim.

Von Bernd Schied

Seit einigen Jahren ist in den Stadt- und Gemeinderäten der Kommunen die Abkürzung "RZWas" ein relativ häufig gebrauchter Begriff. Sie steht für "Richtlinien zur Förderung von wasserrechtlichen Vorhaben". Dahinter stecken einfach ausgedrückt Zuschussmittel des Freistaates Bayern für Kanalsanierungen. Erfahrungsgemäß beanspruchen diese hohe Investitionen, die mit Fördermitteln bis zu 90 Prozent recht großzügig gefördert werden. Weil das Programm so lukrativ ist, haben erwartungsgemäß viele Kommunen in Bayern entsprechende Anträge bei den zuständigen Bezirksregierungen gestellt. So auch im Ries.

Zuschuss bleibt aus: Gemeinde Alerheim geht mit Krediten in Vorleistung

Wenngleich die Fördergelder aus München unisono inhaltlich positiv gesehen werden, strapaziert das Programm bisweilen die Geduld einiger Bürgermeister und Gemeinderäte. Ein exemplarisches Beispiel dafür ist Alerheim. Dort wird im Rahmen der Dorferneuerung derzeit die Hauptstraße neu gestaltet. Zuvor fand eine umfangreiche Sanierung des Abwassernetzes statt, mit zugesagten Fördergeldern aus den RZWas. Bürgermeister Alexander Joas war über die Zuwendungsbescheide auch sehr glücklich. Nur: Ein Teil der in Aussicht gestellten Gelder ist immer noch nicht da, obwohl die Kommune diese dringend gebrauchen könnte. Dieser Umstand führt jetzt sogar so weit, dass Alerheim im aktuellen Haushalt die Mittel vorstrecken und dafür Kredite aufnehmen muss.

