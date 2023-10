Zuverbindungen auf der Riesbahn werden falsch angezeigt

Wer am Montag nach Verbindungen von Nördlingen nach Augsburg oder zurück sucht, bekommt Meldungen über ausfallende Züge angezeigt. Doch die Züge fahren, sagt Go-Ahead.

Ein Zug, der um 8.21 Uhr fahren sollte, fällt aus, so steht es in der Bahn-App DB-Navigator. Den ganzen Tag über werden solche Fälle am Montag für Verbindungen auf der Riesbahn angezeigt. Doch die Meldungen führen in die Irre.

Wie Go-Ahead-Sprecher Winfried Karg auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, stimmt das nicht. Am Samstag habe es einzelne Ausfälle gegeben, am späten Sonntagabend gab es eine Verbindung ebenfalls nicht. Doch an diesem Montag sollten alle Züge fahren. "Es gibt ein Problem in der Informationskette", so Karg. Denn Go-Ahead betreibe die Anzeigen nicht selbst, die Technik laufe über diverse Schnittstellen: "Wir geben das in unsere Systeme ein und kriegen das erstmal nicht mit, wenn das bei den Fahrgästen falsch rauskommt."

Bis wann die Anzeige der falschen Informationen behoben sein soll, konnte Karg am Montagvormittag nicht sagen. (jltr)