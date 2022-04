Zwei 17-Jährige in der Nördlinger Altstadt festgenommen

Ein Anwohner hört am frühen Mittwochmorgen verdächtige Geräusche. Er ruft die Polizei.

Zwei mutmaßliche Diebe hat die Polizei am Mittwochmorgen in der Inneren Einfahrt in Nördlingen festgenommen. Wie die Beamten mitteilen, sei das einem aufmerksamen Mann zu verdanken.

Der Anwohner hatte kurz nach 4 Uhr verdächtige Geräusche wahrgenommen und zwei Personen beobachten können, wie diese sich offensichtlich an insgesamt drei unversperrten Autos zu schaffen machten. Als jedoch eine Alarmanlage auslöste, flüchteten die beiden mutmaßlichen Täter.

Die beiden 17-Jährigen gestanden

Die alarmierten Polizisten trafen in diesem Moment ein und konnten nach wenigen Minuten die Personen festnehmen. Nachdem eingestecktes Diebesgut bei beiden sichergestellt werden konnte, gestanden sie alle Taten.

Neben einer Kreditkarte, einem Messer und Armschmuck hätten die 17-Jährigen auch Bargeld im zweistelligen Bereich gestohlen, so die Polizei in ihrem Bericht. (AZ)