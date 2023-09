Zwei Autofahrerinnen kollidieren auf einem Parkplatz

Eine 67-Jährige und eine 30 Jahre alte Frau sind in einen Unfall verwickelt. Die Nördlinger Polizei gibt einen grundsätzlichen Hinweis zum Verhalten auf Parkplätzen.

Zwei Personen sind bei einem Unfall am Dienstag gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Raiffeisenstraße mit ihren Autos zusammengestoßen. Laut Angaben der Polizei geschah der Unfall aus Unachtsamkeit, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Die Polizei weist in der Mitteilung darauf hin, dass auf öffentlichen Parkplätzen, auf denen keine konkrete Verkehrsregelung ausgewiesen ist, die gegenseitige Rücksichtnahme gelte. (AZ)