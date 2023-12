Zwei Autos in Nördlingen beim Abbiegen zusammengestoßen

Eine Autofahrerin übersieht beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto. Beim Zusammenstoß entsteht ein hoher Schaden.

In Nördlingen hat sich am Donnerstagmorgen ein Unfall ereignet. Laut Polizeibericht übersah eine 34-jährige Autofahrerin gegen 6.50 Uhr beim Linksabbiegen von der Oettinger Straße in einen Feldweg eine weitere Autofahrerin. Einen Zusammenstoß konnten die 34-Jährige und 46-Jährige nicht mehr verhindern.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Beide Beteiligten blieben unverletzt, es entstand jedoch ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. (AZ)