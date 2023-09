Zwei Autos in Nördlingen beschädigt

Ein Auto in Nördlingen wird angefahren, bei einem anderen die Heckscheibe beschädigt. Die Polizei bitte Zeugen um Hilfe.

Zwei Autos sind am Samstag in Nördlingen beschädigt worden. Eine Unfallflucht ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 12.15 Uhr Bei den Kornschrannen, dabei fuhr eine Person beim rückwärts Ausparken gegen die Front eines geparkten Pkw und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Hierbei ist ein Sachschaden in Höhe von 1200 Euro entstanden.

Ein Fall von Sachbeschädigung ereignete sich gegen 15 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes Bei den Langenwiesen. Dabei wurde an einem geparkten Pkw die Heckscheibe beschädigt. Die Polizei Nördlingen bittet in beiden Fällen um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)