Zwei Fahrräder im Nähermemminger Weg in Nördlingen gestohlen

Am Sonntag wurden in Nördlingen ein Herrren-Crossrad und ein Damenrad gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben am Sonntag zwischen 0.30 Uhr und 19.45 Uhr im Nähermemminger Weg in Nördlingen zwei Fahrräder gestohlen. Beide waren laut Polizei mit einem Schloss an einem Geländer gesichert.

Gestohlen wurden ein silbernes Herren-Crossrad der Marke Univega sowie ein silber-schwarz-farbenes Damenrad der Marke Pegasus. Die Polizei bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)