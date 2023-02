Zwei Fahrräder im Wert von 500 Euro gestohlen

Zwei Fahrraddiebstähle wurden bei der Polizei angezeigt, die Beamten suchen nach Zeugen.

Zwei Fahrräder sind in Nördlingen gestohlen worden, wie die Polizei vermeldet. Einmal entwendete eine unbekannte Person zwischen Sonntag- und Dienstagmittag aus einem Fahrradkeller in der Maria-Holl-Straße in Nördlingen ein Mountainbike der Marke Bulls, Farbe schwarz/orange. Der Wert des Rades wird mit 300 Euro angegeben. Ein weiteres Fahrrad wurde Donnerstag oder Freitag in der Maria-Penn-Straße in Nördlingen gestohlen. Hier handelte es sich um ein blaues Herrenrad der Marke KTM im Wert von rund 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

