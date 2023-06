Nördlingen

Zwei Fahrräder in Nördlinger Altstadt entwendet

In den vergangenen Tagen sind in Nördlingen zweimal grüne Fahrräder gestohlen worden.

Spätabends stehlen Unbekannte am Samstag und am Montag zwei Fahrräder in der Nördlinger Altstadt. Die Polizei bittet um Hinweise zur Aufklärung.

Gleich zwei Fahrräder haben bislang Unbekannte in den vergangenen Tagen in Nördlingen entwendet. Der erste Diebstahl betraf ein grünes Damen-Trekkingrad der Marke "Breezer", das die Besitzerin in der Bürgermeister-Reiger-Straße abgestellt hatte. Es verschwand am Samstag zwischen 23 Uhr und 23.15 Uhr, so der Nördlinger Polizeibericht. Ebenfalls gestohlen wurde am darauffolgenden Tag ein grünes Hollandrad der Marke "Cube", das in der Äußeren Einfahrt abgestellt war. Zwischen Montag, 22.30 Uhr, und Dienstag, 5 Uhr, wurde es entwendet. In beiden Fällen bittet die Polizei Nördlingen um Hinweise zum Geschehen und zum Verbleib der Fahrräder. Unter Telefon 09081/2956-0 können sich Anrufer dazu melden. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

