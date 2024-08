Zwei Fahrzeuge in Nördlingen beschädigt: 6000 Euro Schaden

Zwei Autos sind in Nördlingen beschädigt worden. Bereits am 10. August wurde laut Polizeiangaben zwischen 9 und 15 Uhr am Luntenbuck der Pkw eines 55-jährigen Mannes zerkratzt. Das Fahrzeug stand in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz beim Kino. Die bislang unbekannte Person zerkratzte die hintere Tür der Fahrerseite des VW so, dass ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand. Am 13. August, zwischen 16 und 17 Uhr wurde am Stoffelsberg auf dem Krankenhausparkplatz der Audi einer 42-jährigen Frau an der Fahrerseite zerkratzt. Der Schaden beträgt rund 5000 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet in beiden Fällen um Hinweise zu den Taten und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

