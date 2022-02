Zwei Fahrzeuge mit falschen Kennzeichen: Mann erhält Strafanzeigen

In Nördlingen wurden am Sonntag zwei Fahrzeuge kontrolliert, bei denen falsche Kennzeichen angebracht waren. Der Fahrzeugbesitzer erhält nun Strafanzeigen.

Die Polizei hat am Sonntag in der Gustav-Stresemann-Straße in Nördlingen ein Auto ohne Fahrzeugzulassung untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass das angebrachte Kennzeichen nicht dem Wagen zugeteilt war.

Nach Angaben der Polizei wurde ein weiterer Wagen des 34-Jährigen untersucht, an dem ebenfalls ein falsches Kennzeichen angebracht war. Der Fahrzeugbesitzer erhält wegen Kennzeichenmissbrauchs jetzt Strafanzeigen. (AZ)