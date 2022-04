Nördlingen

18:00 Uhr

Zwei Jahre Covid-19 im Ries: Auf Todesängste folgt nun Hoffnung

Plus Ein Oberarzt zeichnet den Verlauf der Pandemie im Nördlinger Krankenhaus nach und blickt optimistisch nach vorn. Hinter ihm und den Beschäftigten liegen jedoch aufreibende Jahre.

Von Verena Mörzl

Es war ungefähr zu dieser Zeit des Jahres 2020, als in den Krankenhäusern die ersten schwer erkrankten Corona-Patienten behandelt werden mussten. Verzögert traf die Pandemie auf den Landkreis Donau-Ries, doch damit waren die Probleme mitunter nicht geringer als in anderen Regionen. Jetzt, zwei Jahre später, blickt der Leiter der Covid-Station im Nördlinger Stiftungskrankenhaus auf eine für ihn herausfordernde und für Patienten zum Teil mit Todesängsten behaftete Zeit zurück. Die gute Nachricht an dieser Stelle: Er blickt vor allem hoffnungsvoll auf die bevorstehenden Monate.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen