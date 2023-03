Nördlingen

vor 31 Min.

Zwei Jugendliche in Nördlingen beim Diebstahl erwischt

In Nördlingen wurden am Mittwoch drei Frauen beim Ladendiebstahl erwischt.

Zwei Mädchen wurden am Mittwoch in einer Nördlinger Drogerie beim Diebstahl erwischt. Das war schon der zweite Diebstahl am Mittwoch.

Eine Verkäuferin der Drogerie in der Löpsinger Straße in Nördlingen hat am Mittwochnachmittag zwei Frauen im Alter von 18 und 20 Jahren beim Diebstahl erwischt. Die Polizei berichtet, dass die beiden jungen Frauen Kosmetikwaren um Wert von etwa 27 Euro aus der Verpackung genommen und in ihre Jackentaschen gesteckt haben. Am selben Tag wurde eine 54-Jährige bei der gleichen Vorgehensweise beobachtet. Sie hatte Kosmetika im Wert von rund 30 Euro eingesteckt. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

