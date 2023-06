Zwei junge Nördlinger E-Scooter-Fahrerinnen von Polizei aufgehalten

In der Bürgermeister-Reiger-Straße stoppt die Polizei zwei Jugendliche. An deren E-Scootern fehlt ein entscheidendes Detail.

Eine Polizeistreife in Nördlingen ist am Sonntagabend gegen 19 Uhr auf zwei 16-jährige Mädchen aufmerksam geworden. Mit ihren E-Scootern waren die Teenagerinnen in der Bürgermeister-Reiger-Straße unterwegs, als den Polizistinnen und Polizisten auffiel, dass an den Fahrzeugen keine Versicherungskennzeichen angebracht waren. Dass die E-Scooter tatsächlich nicht versichert waren, stellten die Beamtinnen und Beamten im Lauf der Kontrolle fest, so der Polizeibericht. Ohne Weiteres beendeten sie die Weiterfahrten der Jugendlichen. Gegen die beiden wird jetzt ermittelt. (AZ)