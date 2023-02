Zwei Personen in Nördlingen unter Alkoholeinfluss gestoppt

Die Polizei kontrolliert Autofahrer, zwei haben zuvor Alkohol getrunken. Bei einem 44-Jährigen wird ein Wert von 1,6 Promille gemessen.

Der Polizei sind am Donnerstagabend zwei Pkw-Fahrer bei Polizeikontrollen in Nördlingen aufgefallen, die alkoholisiert am Straßenverkehr teilnahmen. Laut Polizeibericht wurde bei einem 61-Jährigen ein Alkoholwert von 0,8 Promille und bei einem 44-Jährigen 1,6 Promille gemessen. In beiden Fällen wurden die Weiterfahrten unterbunden. Der 44-Jährige musste noch vor Ort seinen Führerschein abgeben, und bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet. (AZ)

