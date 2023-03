Zwei Personen stehlen in Nördlingen aus Altkleidercontainer

Zwei männliche Personen stehlen in Nördlingen aus einem Altkleidercontainer. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwei männliche Personen sind am Dienstagabend in der Würzburger Straße in Nördlingen dabei beobachtet worden, wie sie einen Altkleidercontainer öffneten und Kleidung herausnahmen. Die Polizei berichtet, dass einer der Täter eine weiße Base-Cap getragen hat und der andere einen Vollbart hatte. Laut Polizeiangaben ist ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro entstanden. Die Beamten bitten um Hinweise zu den Tätern und nehmen diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

