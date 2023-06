Zwei Radler prallen aufeinander

Eine 15-Jährige fährt mit dem Rad auf dem Gehweg. Als sie ihn verlässt, stößt sie gegen einen 24-jährigen Radler.

Zwei Radler sind am Mittwochnachmittag kollidiert. Laut Polizeibericht fuhr eine 15-Jährige verbotenerweise auf dem Gehweg der Wemdinger Straße in Nördlingen stadtauswärts. Als sie auf die Straße herunterfuhr, schaute sie sich nicht um und kollidierte mit einem Radfahrer, der die gleiche Richtung auf der Fahrbahn fuhr. Der 24-Jährige konnte den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und beide stürzten. Dabei stieß der 24-Jährige gegen einen geparkten Pkw, so dass ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro entstand. Die beiden Radfahrer wurden zum Glück nicht verletzt. (AZ)