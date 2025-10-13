Zwei Angriffe in einer Nacht: 38-Jähriger schwer verletzt in Nördlingen

Gleich zweimal ist ein 38-Jähriger in der Nacht von Freitag auf Samstag auf unbekannte Täter getroffen, die ihn schwer verletzt haben. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann gegen 21 Uhr mit seinem Fahrrad auf das Gelände einer Tankstelle in der Augsburger Straße. Mehrere Männer fühlten sich wohl durch den Mann provoziert, sodass einer von ihnen das Opfer mit einem Fußtritt angriff, so Polizeisprecherin Cornelia Panitz weiter. Der 38-Jährige wählte den Notruf, die Täter flüchteten. Kurze Zeit später, gegen 22.13 Uhr, traf der Mann am Schäfflesmarkt, auf Höhe des Lammparkplatzes, erneut auf die drei unbekannten Männer. Diese griffen ihn erneut gemeinschaftlich an, verletzten ihn und flüchteten fußläufig. Das Opfer erlitt Frakturen an Handgelenk und Unterarm, sowie dem Nasenbein. „Extreme Verletzungen“, wie Cornela Panitz ergänzt. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert.

Im Zuge der Ermittlungen konnten die Beamten eine Videoüberwachung sicherstellen, welche die Täter zeigt. Zudem gibt es Zeugen vom Vorfall mit ersten Hinweisen zur Tätergruppe. Vermutlich stammen diese aus dem benachbarten Baden-Württemberg. Weitere Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 09081/2956-11 mit der Polizeiinspektion Nördlingen in Verbindung zu setzen. (AZ)