Zwei Unfälle auf einem Supermarkt-Parkplatz in Nördlingen

Am Montagabend kracht es gleich zwei Mal in der Raiffeisenstraße. Verletzt wird niemand, die Autos überstehen die Zusammenstöße jedoch nicht unbeschadet.

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Raiffeisenstraße in Nördlingen ist es am Montag gegen 19.30 Uhr innerhalb weniger Minuten gleich zu zwei Verkehrsunfällen gekommen. Zunächst übersah eine 65-Jährige den Pkw einer 26-jährigen Frau, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die Polizei schätzt den Sachschaden eigenen Angaben zufolge auf rund 2000 Euro.

Fast zeitgleich touchierte eine 30-jährige Frau mit ihrem Auto beim Ausparken aus einer Parkbucht den gegenüber stehenden Pkw einer 63-Jährigen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 350 Euro. (AZ)