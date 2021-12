Zwei Unfallfluchten in Nördlingen dank Zeugen aufgeklärt

Eine Autofahrerin beschädigt ein Auto, das in einer Straße in Nördlingen steht. In einer anderen Straße beschädigt ein Lkw-Fahrer einen Zaun. Beide Unfallverursacher fliehen.

Eine Frau hat einen Unfall verursacht und ist anschließend vom Unfallort geflohen. Wie die Polizei mitteilt, streifte die Autofahrerin am Montagvormittag beim Rückwärtsausparken in der Voltzstraße ein geparktes Auto. Das Fahrzeug wurde dadurch an der hinteren linken Stoßstange beschädigt – es entstand dabei ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Verursacherin entfernt sich von Unfall in Nördlingen

Die Unfallverursacherin fuhr anschließend davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das beobachtete eine Fußgängerin und meldete es der Polizei. Durch die Zeugin konnte die 48-jährige Autofahrerin ermittelt werden.

Eine ähnliche Situation hat ein 75-Jähriger in einer anderen Straße in Nördlingen beobachtet. Nach Angaben der Polizei sah der Zeuge am Montagmittag, wie ein Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug beim Abbiegen den Gartenzaun in der Caspar-Kantz-Straße touchierte. Am Zaun entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Zeuge fährt Unfallverursacher in Nördlingen hinterher

Der 36-jährige Fahrer hielt nach dem verursachten Schaden nicht an. Der 75-Jährige fuhr hinter dem Lkw her und brachte diesen zum Anhalten. Die hinzugerufene Polizeistreife nahm die Unfallflucht vor Ort auf. In beiden Fällen erhielten die Unfallflüchtigen eine Strafanzeige. (AZ)