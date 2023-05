Zwei Unfallflüchtige hinterlassen 4000 Euro Schaden

In Nördlingen werden zwei Autos am Mittwoch angefahren, der Schaden ist jeweils hoch.

Die Polizei ermittelt zu zwei Unfallfluchten in Nördlingen, die sich am Mittwoch ereignet haben. Auf dem Parkplatz Alte Turnhalle der Augsburger Straße parkte laut Polizeibericht zwischen 10 Uhr und 11.45 Uhr ein Pkw-Fahrer neben einem anderen Pkw ein und beschädigte diesen dabei an dem vorderen rechten Kotflügel, sodass ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro entstand. Da der Unfallverursacher seinen Pflichten nicht nachkam, werde gegen diesen nun strafrechtlich ermittelt.

Am Parkplatz Reimlinger Tor wurde zwischen 9.45 Uhr und 11 Uhr ein geparkter grauer VW von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Der Unfallverursacher beschädigte den Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken am hinteren linken Kotflügel und der hinteren Tür der Fahrerseite, wie die Polizei schildert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

