Zweite Baustelle macht Zufahrt zum Nördlinger Krankenhaus noch schwieriger

Plus Im Laufe der Woche ist das Krankenhaus in Nördlingen von der Innenstadt nicht und von Reimlingen nur eingeschränkt erreichbar. Was das für die Mitarbeiter bedeutet.

Von Nicolas Friese

Auf dem Weg zum Nördlinger Stiftungskrankenhaus war diese Woche Geduld gefragt. Denn: Ein Teil der Staatsstraße von Reimlingen in Richtung Nördlingen wurde saniert, weswegen nur eine Seite der Fahrbahn befahrbar war – der Gegenverkehr wurde mit einer temporären Ampel geregelt. Das staatliche Bauamt teilt auf Anfrage mit, dass Autofahrerinnen und Autofahrer in der kommenden Woche mit weiteren Einschränkungen rechnen müssen.

Für Nördlingerinnen und Nördlinger ist der Weg zum Krankenhaus seit dem 28. Juni dieses Jahres ein anderer als zuvor gewohnt. Wegen der Sanierung der Brücke "Nö 26", die von der Klinik über die Staatsstraße 2212 Richtung Reimlingen samt parallelem Radweg führt, ist die Straße zwischen dem Stift und dem Abzweig an der Krankenhausstraße gesperrt. Somit ist ein Umweg über die Augsburger Straße, den Heuweg und die Staatsstraße 2212 unumgänglich. Nun ist es im Laufe der Woche auf der Staatsstraße zu weiteren Einschränkungen gekommen: Wegen Sanierungen war von Dienstag bis Donnerstag auf einem Abschnitt der Staatsstraße nur eine Spur befahrbar. Alexander Becker ist beim staatlichen Bauamt für den Straßenbau im Landkreis Donau-Ries zuständig. Er sagt, die Sanierung des Abschnitts sei "bitter nötig gewesen." Dass mit den Arbeiten nicht bis zur Fertigstellung der Brücke am 20. Dezember gewartet werden konnte, habe einen guten Grund.

