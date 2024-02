Zweite Donau-Rieser Sozial-Berufsmesse an der Faks

Die Fachakademie für Sozialpädagogik Maria Stern, die Liselotte-Nold-Schule, das Landratsamt und zahlreiche Träger sozialer Einrichtungen informierten über Ausbildungswege und Stellenangebote

Eine Arbeit nah am Menschen, die sinnstiftend ist und zukunftssicher – das bieten Berufe im sozialen Bereich. Am Freitag fand die zweite Ausgabe der Donau-Rieser Sozialberufsmesse an der Fachakademie für Sozialpädagogik Maria Stern in Nördlingen statt. Es wurden verschiedene Ausbildungsberufe vorgestellt und über 25 Träger sozialer Einrichtungen aus dem Landkreis waren präsent, wie die Lebenshilfe oder St. Simpert als großer Träger katholischer Kitas im Bistum Augsburg. Besucher konnten so neue Arbeitgeber kennenlernen und wertvolle berufliche Kontakte knüpfen.

Der Beruf des Erziehers (Bachelor Professional in Sozialwesen), der an der Fachakademie erlernt werden kann, ist gesucht. In den kommenden Jahren gibt es Arbeitsmarktstudien zufolge in Bayerns Kitas einen Stellenbedarf von bis zu 24.000 zusätzlichen Fach- und Ergänzungskräften. Bis zum Schul- und Kitajahr 2027/28 rechnet Bayerns Familien- und Sozialministerin Ulrike Scharf damit, dass der Fachkräftebedarf gedeckt werden kann – wenn sich der Fachkräftezuwachs der vergangenen Jahre so fortsetzt.

Viele Aussteller bei der zweiten Sozial-Berufsmesse in Nördlingen

Fachakademie-Schulleiter Dr. Timo Meister sagt: „Was könnte es Erfüllenderes für einen jungen Menschen geben, als seine Schaffenskraft in die Arbeit mit seinen Mitmenschen zu investieren? Wobei Verdienst und Karrieremöglichkeiten seit Jahren ansteigen und den sozialen Bereich immer attraktiver machen." Die dreijährige Erzieher-Ausbildung hat als Zugangsvoraussetzung eine berufliche oder schulische Vorbildung, beispielsweise das einjährige Sozialpädagogische Einführungsjahr (SEJ) oder eine Kinderpflegeausbildung. Diese wird an der Liselotte-Nold-Schule angeboten und erfreut sich großer Beliebtheit, wie Schulleiterin Waltraud Bergmaier sagt. Da es nur eine Ausbildungsklasse gibt, rät die Schulleiterin Interessierten, sich rechtzeitig zu bewerben. Weitere Ausbildungsberufe der Liselotte-Nold-Schule sind: Ergotherapeut, Pflegefachhelfer (Altenpflege) und Pflegefachfrau (generalistische Ausbildung). Die Ausbildungen seien gut nachgefragt, sagt Bergmaier.

Als dritter Messe-Veranstalter stellte das Landratsamt Donauwörth sein Kursangebot mit einer Doppelqualifizierung zur Tagesmutter und zur pädagogischen Assistenzkraft vor. Wie Katharina Cramer von der Fachberatung für Kindertagesstätten und Zuständige für Assistenzkräfte berichtet, gingen alle Kurs-Absolventen derzeit in Kitas. Kaum jemand entscheide sich nach Absolvieren des Kurses aber für eine selbstständige Tätigkeit als Tagesmutter. „Ich fände es schön, wenn sich wieder mehr Personen für die Tagespflege interessieren würden, da es eine familiennahe Betreuung mit wenigen Kindern und eine sinnstiftende Tätigkeit ist, und man ist sein eigener Chef“, sagt Cramer. Alle 18 Tagesmütter im Landkreis, die bis zu fünf Kinder betreuen können, seien derzeit voll belegt.

Informiert wurde auch über die finanzielle Unterstützung

Das Amt für Ausbildungsförderung informierte über das Schüler- und das Aufstiegs-BAföG. Die Bundesagentur für Arbeit beriet Besucher zu Unterstützungsmöglichkeiten, wenn jemand in späteren Lebensjahren noch eine Ausbildung im sozialen Bereich machen möchte. Ebenso unterstützt die Arbeitsagentur Unternehmen bei der Weiterqualifizierung von Mitarbeitenden. Die Arbeitgeber und Träger von sozialen Einrichtungen boten an ihren Ständen in der Turnhalle Beratungen für junge und auch ältere Menschen an, die sich beruflich umorientieren möchten. Vorträge zur Aus- und Weiterbildung und zu Karrierewegen in Kindertagesstätten ergänzten das Messeangebot. (AZ)

