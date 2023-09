Nördlingen

Nördlingens Stadtpfarrer arbeitet als Seelsorger am Ende des Jakobswegs

Plus Benjamin Beck verbringt seinen Urlaub in Santiago de Compostela. Ein Erholungsurlaub ist das aber nicht. Welche Gespräche ihn besonders berühren.

"Es würde mich sehr freuen, wenn sich der eine oder andere Nördlinger mal auf den Weg machen würde“. Wohin? Auf den Jakobsweg in Richtung Santiago de Compostela in Spanien. Den Wunsch äußert Benjamin Beck, er ist katholischer Stadtpfarrer in Nördlingen, leitet die Pfarreiengemeinschaft und ist damit zuständig für etwa 8000 Gläubige im mittleren Ries. Er habe sich schon während seines Studiums sehr für Spanien interessiert und ein Jahr dort verbracht, erzählt er am Telefon. Jetzt hat er sich einen Wunsch erfüllt und ist Pilgerseelsorger am Ende des Weges in Santiago de Compostela.

Vom Frühjahr bis Ende Oktober kümmern sich Seelsorger um die Pilger. Ob er auch so lange da sei? „Nein, natürlich nicht“, sagt Benjamin Beck, der aus Donauwörth stammt. „Ich bin doch Pfarrer in Nördlingen. Die zweieinhalb Wochen, die ich hier verbringe, sind mein Urlaub.“ „Ankommen – erwartet werden“ ist das Motto der deutschen Pilgerseelsorge.

