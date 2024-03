Nördlingen

18:00 Uhr

In den Nördlinger Stadttoren werden Kameras installiert

Plus Bislang wurden die Verkehrsteilnehmer mit Block und Stift gezählt. Künftig sollen Kameras diese Aufgabe übernehmen. Doch wie sieht es mit dem Datenschutz aus?

Von Gitte Händel

Wer radelt wann durch welches Tor in Nördlingen? Bei den Bürgerversammlungen im vergangenen Jahr war das immer wieder einmal Thema. Die letzte Zählung im Jahr 2019 kam auf 4800 Personen, die an Werktagen auf Rädern durch die Tore in die Altstadt fuhren. Bisher konnte die Stadt bei Verkehrszählungen allerdings nur auf punktuelle Ergebnisse zugreifen: Zu bestimmten Zeiten saßen Personen mit Block auf den Knien an den Toren und führten Strichlisten. Ein genaues Bild konnte mit diesen Daten nicht gewonnen werden. In diesem Jahr soll sich das nun ändern. In jedem Tor wird eine Kamera installiert.

Diese Kameras sollen das Verkehrsgeschehen kontinuierlich aufzeichnen. Es sind intelligente Kameras, die unterscheiden können, ob ein PKW, ein Fußgänger oder eben ein Radler durch das Tor kommt. Eine Gesichtserkennung werde damit aber nicht möglich, versichert Christina Atalay von der Stadt Nördlingen. Die Kamera verpixele automatisch Gesichter. Das Vorgehen sei von Seiten der Datenschutzbeauftragten mit den zuständigen Stellen in den bayerischen Ministerien abgesprochen. Die Aufnahmen landen direkt bei der Stadt Nördlingen. Sie werden laut Atalay so aufbereitet sein, dass die Verwaltung die Auswertung selber vornehmen kann.

