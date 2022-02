Nördlingen

18:00 Uhr

Infizierte Fotografin macht Baby-Fotos in Krankenhaus - jetzt muss sie vor Gericht

Plus Eine Fotografin macht in einem Krankenhaus in der Bilder. Dann stellt sich heraus: Sie hat Corona. Jetzt muss sie sich vor dem Nördlinger Gericht verantworten.

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Augsburg hat es in sich: Eine Fotografin soll sich am 31. Mai vergangenen Jahres trotz nicht vollständiger Impfung und ohne einen negativen PCR-Test Zutritt zu einem Krankenhaus in der Region verschafft haben - obwohl ihr kurz zuvor der Zutritt verwehrt worden war. Im Krankenhaus hat sie Fotos von einer Mutter und ihrem neugeborenen Baby gemacht. Staatsanwältin Lorenza Felsch führt aus, dass die Fotografin angegeben habe, dass sie sowohl einen vorliegenden Impfschutz habe als auch im Besitz eines negativen PCR-Tests sei. Aber die Frau war bereits erkrankt und steckte die Mutter mit dem Virus an. Das wäre zu vermeiden gewesen, wenn die Fotografin nicht gelogen hätte. Deswegen lautete der Vorwurf: fahrlässige Körperverletzung. Doch die Angeklagte schildert den Vorfall anders. Es zeigt sich: In diesem Prozess vor dem Nördlinger Amtsgericht geht es um Details und kleine Formulierungen.

