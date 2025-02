Nördlinger Praxis hofft auf neuen Arzt: Dass „nicht geschlossen“ werden muss

Die Versorgung mit Ärzten in der Region ist immer ein Thema. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen man aus allen Ecken hört, dass hier und dort jemand krank ist. Ärzte werden gebraucht. Dennoch kann es sein, dass eine Praxis in Nördlingen im Laufe des Jahres schließen muss. Wenn sich ein Arzt oder eine Ärztin findet, muss das nicht sein. Praxismitarbeiterin Beate Müller sagt, sie könnten einiges bieten.

