Nördlinger Hütte: Warum man bald fürs kommende Jahr reservieren muss

Kürzlich sind Wirt Tobias Müller und seine Mitarbeiter von der Nördlinger Hütte ins Tal abgestiegen – für heuer ist die Saison vorbei. Doch wer nächstes Jahr in der Hütte im Karwendelgebirge übernachten möchte, sollte schon jetzt für die kommende Saison planen. Müller erklärt, warum eine frühzeitige Reservierung wichtig ist und welche Neuheiten in den kommenden Jahren auf die Besucher warten.

11.000 Knödel und 3000 Kaiserschmarren: So viel hat Müller nach eigenen Angaben in der vergangenen Saison an seine Besucher verkauft. Fast 5000 Übernachtungsgäste habe er beherbergt und etwa 12.000 Tagesgäste bewirtet. Die Saison in diesem Jahr sei sehr gut verlaufen, bilanziert Müller. Das Wetter habe insgesamt gut gehalten, auch wenn es im Juli durchwachsen war. „Trotzdem haben wir immer Rekorde aufgestellt“, sowohl bei den Übernachtungszahlen als auch beim Umsatz. „Der Alpinismus hat Aufwind“, erklärt sich Müller seine gestiegenen Besucherzahlen. Durch die vielen Kriege in der Welt würden viele Leute lieber in die Berge fahren, anstatt weit weg zu fliegen, vermutet der Wirt.

Nördlinger Hütte: Ab wann man reservieren sollte

Müller ist gebürtiger Allgäuer und seit 2017 Wirt der Nördlinger Hütte, er pachtet sie von der Nördlinger Sektion des Deutschen Alpenvereins. Für nächstes Jahr habe er schon viele Anfragen bekommen, verrät er. Ab Anfang November werde er sein Reservierungssystem freischalten – und dann sollte man schnell sein. „Die Plätze werden rar“, betont Müller. Weil die Rieser „Vorfahrt“ haben sollen, warte er aber bis Dezember, bis er im Internet Werbung für die Hütte macht.

Mitte Juni 2026 werden in der Nähe der Nördlinger Hütte laut Müller zwei neue Klettersteige eröffnet, einer auf die Reither Spitze und einer auf den Härmelekopf. Deren Schwierigkeitsstufen lägen im Bereich B und C. Einen weiteren Klettersteig gebe es schon länger in der Umgebung, nämlich den Seefelder Panoramaklettersteig mit einer Schwierigkeit zwischen C und D. Durch die neuen Klettersteige erwartet sich Müller noch mehr Besucher, deshalb brauche er auch ein größeres Team als heuer. Im nächsten Sommer werde eine Mitarbeiterin aus dem Ries mit anpacken, auch die Mitglieder der alten Truppe seien wieder dabei. Darunter auch das Ehepaar aus Nepal, das in der Küche arbeitet – und dem es zu verdanken ist, dass es auf der Speisekarte neben Klassikern wie Speckknödeln einen nepalesischen Linseneintopf gibt.

Warum die Nördlinger Hütte 2028 vermutlich geschlossen bleibt

In den kommenden Jahren stehen große Veränderungen auf der Nördlinger Hütte an: Sie soll umgebaut werden (wir berichteten). Dafür bleibe sie 2028 voraussichtlich komplett geschlossen, erläutert Müller. Wenn man die alte Hütte nochmal sehen will, solle man also unbedingt jetzt noch reservieren. Für Müller hat der geplante Umbau zwei Seiten. „Ich hänge an der alten Hütte mit ihrem Charme.“ Andererseits sagt er auch: „Wir sind so stark jetzt gewachsen“ – und die Bauarbeiten seien nötig, um weiterhin ein attraktives Ziel zu bleiben.

Damit „die höchste Gastlichkeit im Karwendel weiter erhalten bleibt“ hat Müller ein wichtiges Anliegen: Ende Mai oder Anfang Juni starte wieder der Wegebau, dafür würden noch Ehrenamtliche gesucht. Wer Zeit hat, solle sich gerne melden. Er und seine Mitarbeiter bedanken sich auch für die Freiwilligen vom DAV, die in der Vergangenheit dabei geholfen haben. Und sie freuen sich auf die kommende Saison, die je nach Witterung und Schneelage Ende Mai oder Anfang Juni beginnt.