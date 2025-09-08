Icon Menü
„Nördlinger Jugendliche erleben Gedenken in Hiroshima: Erinnerungen und Lehren“

Hiroshima

Nördlinger treffen Überlebende des Atombomben-Abwurfs auf Hiroshima

Aurelius Gräser, Hannah Böhnle und Gudrun Gebert-Löfflad sind nach Japan gereist. Dort nahmen sie an einer besonderen Konferenz teil.
Von Gitte Händel
    • |
    • |
    • |
    Aurelius Gräser, Gudrun Gebert-Löfflad und Hannah Böhnle (von links) sind nach Japan gereist. Foto: David Denri

    Der Zweite Weltkrieg endete im Mai 1945 in Europa. In Japan dauerte er allerdings noch bis August, bis zum Abwurf der Atombomben durch die US-Luftwaffe auf Hiroshima am 6. August und auf Nagasaki am 9. August 1945. 80 Jahre ist das mittlerweile her. An den Gedenkfeiern in Japan nahm jetzt auch eine Delegation aus Nördlingen teil. Mitglieder waren Hannah Böhnle und Aurelius Gräser. Die beiden sind noch keine 20 Jahre alt. Hannah beendet demnächst ihre Ausbildung zur Erzieherin, Aurelius ist Schüler am Theodor-Heuss-Gymnasium. Begleitet wurden sie von der dritten Bürgermeisterin Gudrun Gebert-Löfflad. Wie kamen sie gemeinsam nach Hiroshima?

