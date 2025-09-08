Nördlinger treffen Überlebende des Atombomben-Abwurfs auf Hiroshima

Der Zweite Weltkrieg endete im Mai 1945 in Europa. In Japan dauerte er allerdings noch bis August, bis zum Abwurf der Atombomben durch die US-Luftwaffe auf Hiroshima am 6. August und auf Nagasaki am 9. August 1945. 80 Jahre ist das mittlerweile her. An den Gedenkfeiern in Japan nahm jetzt auch eine Delegation aus Nördlingen teil. Mitglieder waren Hannah Böhnle und Aurelius Gräser. Die beiden sind noch keine 20 Jahre alt. Hannah beendet demnächst ihre Ausbildung zur Erzieherin, Aurelius ist Schüler am Theodor-Heuss-Gymnasium. Begleitet wurden sie von der dritten Bürgermeisterin Gudrun Gebert-Löfflad. Wie kamen sie gemeinsam nach Hiroshima?

Gitte Händel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hiroshima Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Japan Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis