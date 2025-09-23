Knabenkapelle beim Trachtenumzug des Oktoberfestes

Zum sechsten Mal in ihrer Geschichte hat die Knabenkapelle Nördlingen gemeinsam mit ihrem Trommlerkorps den traditionsreichen Trachten- und Schützenzug des Münchner Oktoberfests angeführt. Der farbenprächtige Umzug, an dem rund 9000 Mitwirkende aus Trachten-, Schützen- und Musikvereinen teilnehmen, zählt zu den größten seiner Art weltweit und wird jährlich von mehreren Hunderttausend Besucherinnen und Besuchern in der Münchner Innenstadt verfolgt. Das teilt die Stadt Nördlingen mit.

Bei strahlendem Sonnenschein und hohen Temperaturen meisterten die Musiker aus Nördlingen den rund sieben Kilometer langen Festzug von der Maximilianstraße über den Odeonsplatz, die Brienner Straße und die Sonnenstraße bis zur Theresienwiese. Begeistert empfing das Publikum die Klänge und das geschlossene Auftreten der Nördlinger Formation. Nach dem rund zweistündigen Festzug kehrten die Musiker zur wohlverdienten Stärkung ins Schottenhamel-Festzelt ein. Stadtkapellmeister Oliver Körner und der Leiter des Trommlerkorps, Michael Fischer, sprachen den Jugendlichen ihren Dank für das engagierte Musizieren und das gelungene Auftreten vor großem Publikum aus. (AZ)