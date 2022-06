Infos zur Nördlinger Mess' 2022: Termine und Programm

2022 ist es wieder so weit: Die Nörlinger Mess' findet statt. Bei uns erfahren Sie alles rund um Termine und Programm für das Volksfest in Nördlingen.

Nachdem es die letzten beiden Jahre coronabedingt ausfallen beziehungsweise verkleinert werden musste, ist es jetzt endlich wieder so weit: Die Nörlinger Mess' findet 2022 wieder in vollem Umfang statt.

Damit bleibt die 800-jährige Tradition des größten Volksfestes Nordschwabens bestehen. Die Gäste dürfen sich auf das traditionsreiche Fest freuen, welches wieder auf dem Festplatz Kaiserwiese stattfinden wird.

Nördlinger Mess' 2022: Termine

Die Mess' wird auch dieses Jahr traditionsgemäß vom Nördlinger Bürgermeister eröffnet werden. Am 18. Juni um Punkt 14.00 Uhr wird im Festzelt das Bierfaß angestochen und dann ist es offiziell wieder "Mess'-Zeit". Es folgen zehn Tage Unterhaltung für Jung und Alt, bis das Volksfest am 27. Juni seine Tore wieder schließt.

Programm der Nördlinger Mess' 2022

Auch 2022 wartet die Nörlinger Mess' wieder mit einem umfangreichen Programm auf. Wir haben Ihnen hier die Infos zu den wichtigsten Terminen zusammengetragen:

Samstag, 18. Juni: Musikalische Unterhaltung ab 15.00 Uhr mit der "Luisss Leit´n Musi " und ab 19.00 Uhr mit "Eslarner".

Musikalische ab 15.00 Uhr mit der "Luisss Leit´n " und ab 19.00 Uhr mit "Eslarner". Sonntag, 19. Juni: Ab 10.30 Uhr musikalische Unterhaltung durch die Nördlinger Knaben- und Stadtkapelle und ab 15.00 Uhr mit der "Luisss Leit´n Musi ".

Ab 10.30 Uhr musikalische durch die Nördlinger Knaben- und Stadtkapelle und ab 15.00 Uhr mit der "Luisss Leit´n ". Montag, 20. Juni: Unterhaltungsmusik für Jung und Alt mit "Dingl Dangl" ab 14.00 Uhr. Außerdem Star-Auftritt von Sänger Micky Krause .

Unterhaltungsmusik für Jung und Alt mit "Dingl Dangl" ab 14.00 Uhr. Außerdem Star-Auftritt von Sänger . Dienstag, 21. Juni: Ab 18.00 Uhr: Auftritt von "Dreisam".

Ab 18.00 Uhr: Auftritt von "Dreisam". Mittwoch, 22. Juni: Kindernachmittag, abends ab 18.00 Uhr Musik mit der Band "Nachtstark".

Kindernachmittag, abends ab 18.00 Uhr Musik mit der Band "Nachtstark". Donnerstag, 23. Juni: Ab 19.00 Uhr tritt die Punkband "Frontal" auf.

Ab 19.00 Uhr tritt die Punkband "Frontal" auf. Freitag, 24. Juni: Abends ab 19.00 Uhr musikalische Unterhaltung mit der Band " MG - Münchner G´schichten".

Abends ab 19.00 Uhr musikalische mit der Band " - Münchner G´schichten". Samstag, 25. Juni: Ab 13.00 Uhr Auftritt von "d´Hundsbuam" und abends ab 19.00 Uhr Unterhaltung mit der Band "zruck zu Dir!".

Ab 13.00 Uhr Auftritt von "d´Hundsbuam" und abends ab 19.00 Uhr mit der Band "zruck zu Dir!". Sonntag, 26. Juni: Auftritt der Trachtenkapelle Marktoffingen ab 10.00 Uhr und ab 18.00 Uhr Auftritt der Band "Dingl Dangl".

Auftritt der Trachtenkapelle ab 10.00 Uhr und ab 18.00 Uhr Auftritt der Band "Dingl Dangl". Montag, 27. Juni: Ab 11.00 Uhr gibt es zünftige Blasmusik mit den Bayernmusikanten und ab 19.00 Uhr gibt es das Party-Finale den " Wolfsegger".

Zusätzlich zu den Party-Möglichkeiten und der musikalischen Unterhaltung am Mittag sind selbstverständlich auch wieder zahlreiche Volksfest-Buden vertreten. Auch die allseits beliebten Fahrgeschäfte wie das Riesenrad stehen den Besuchern offen.

Geschichte der Nördlinger Mess'

Die Nördlinger Mess' hat eine sehr lange Tradition. Bereits im Jahr 1219 wurde die "Nördlinger Pfingstmesse" erstmals dokumentiert. Durch die günstige Lage der Stadt konnte das Fest Besucher aus verschiedenen Regionen anlocken. Im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit wurde die Messe zu einem Umschlagsort von immer mehr Waren, darunter auch Luxusgüter der damaligen Zeit wie etwa Bücher oder Musikinstrumente.

Die Messe verlor dann schließlich im 15./16. Jh. als Handelsplatz an Bedeutung. Doch der Festzelt- und Budenbetrieb, der immer parallel zum Handel auf der Messe stattfand, hat die Zeit überdauert und erfreut sich auch heute noch größter Beliebtheit. Ab dem 18. Juni können die Besucher daher auch dieses Jahr, 800 Jahre nach der ersten offiziellen Erwähnung der Nörlinger Mess', wieder an der Tradition teilhaben und sich im Festzelt oder an den Buden vergnügen.