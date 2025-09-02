Icon Menü
Nördlinger Musikanten: Von globalen Auftritten bis zum emotionalen Abschied

Nördlingen

Einst spielten sie sogar in Japan: Die Nördlinger Musikanten sind Geschichte

Die Formation aus dem Ries wurde 2019 mit dem Musikpreis „Schwäbische Nachtigall“ ausgezeichnet. Jetzt hat sie sich aufgelöst.
Von Peter Urban
    2019 wurden die Nördlinger Musikanten mit dem Musikpreis „Schwäbische Nachtigall“ ausgezeichnet (von links): Bezirkstagspräsident Martin Sailer, die Nördlinger Musikanten Werner Eisenschink, Ernst Mayer, Alfred Pichl und Jochen Gericke, Christoph Lambertz sowie Evi Heig. Foto: Tanja Kutter (Archivbild)

    Die Nördlinger Musikanten sind Geschichte. Mit einem einzigen Satz beendete Ernst Mayer in einem eher zufälligen Gespräch mit unserer Redaktion die große Geschichte einer Formation, die so bescheiden rieserisch auftrat, aber weltweit bekannt war und auch weltweit auftrat - sogar mehrmals in großen Konzerthallen in Japan. Grund genug, die vier Musiker Werner Eisenschink (Akkordeon, Mundharmonika), Joachim Gericke (Zither, Gitarre, Raffele), Ernst Mayer (Gitarre, Gesang, Flöte) und Alfred Pichl (Violine Bass) zu würdigen.

