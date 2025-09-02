Einst spielten sie sogar in Japan: Die Nördlinger Musikanten sind Geschichte

Die Nördlinger Musikanten sind Geschichte. Mit einem einzigen Satz beendete Ernst Mayer in einem eher zufälligen Gespräch mit unserer Redaktion die große Geschichte einer Formation, die so bescheiden rieserisch auftrat, aber weltweit bekannt war und auch weltweit auftrat - sogar mehrmals in großen Konzerthallen in Japan. Grund genug, die vier Musiker Werner Eisenschink (Akkordeon, Mundharmonika), Joachim Gericke (Zither, Gitarre, Raffele), Ernst Mayer (Gitarre, Gesang, Flöte) und Alfred Pichl (Violine Bass) zu würdigen.

Peter Urban Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Japan Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ernst Mayer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis