Nach Party in Nördlingen tritt ein 31-Jähriger auf einen 24-Jährigen ein

Den Grund für seine Gewalttat will der 31-Jährige nicht nennen. Auch der 24-Jährige schweigt zu den Umständen, trotz seiner Verletzungen.

Vor einer Diskothek in Nördlingen ist am Sonntagmorgen ein 24-Jähriger verletzt worden. Wie die Polizei berichtet riss ein 31 Jahre alter Mann den jüngeren an seinem Hemd zu Boden und trat auf ihn ein. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt.

Wie es zu dem Streit nach dem Verlassen der Disco kam, ist laut Polizei nicht bekannt. Der Beschuldigte sei allerdings stark angetrunken gewesen. (AZ)