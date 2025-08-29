Autokratzer geschnappt: Fahndungserfolg für die Polizei Nördlingen

Es ist der Erfolg von mehr als einem Jahr intensiver Ermittlungsarbeit: Die Nördlinger Polizei hat den mutmaßlichen Autokratzer geschnappt. Wie die Beamten mitteilen, stehe ein 35-Jähriger im Verdacht, im Zeitraum von Juli 2024 bis September 2024 insgesamt 134 Fahrzeuge in mehreren Wohngebieten von Nördlingen zerkratzt zu haben. Zudem wurden im Mai 2025 weitere Taten registriert. Insgesamt werden ihm 143 Straftaten vorgeworfen, die einen Gesamtschaden von 450.000 Euro verursachten.

Die Verunsicherung unter den Anwohnerinnen und Anwohnern war groß. Obwohl der Täter zunächst keine verwertbaren Spuren hinterlassen habe, habe sich das Ermittlerteam nicht beirren lassen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Dienststellenleiter Andreas Schröter: „Es war eine Herausforderung, der wir uns mit vollem Engagement gestellt haben. Gerade bei Sachbeschädigungen, die scheinbar zufällig und ohne klar erkennbares Muster erfolgen, ist Durchhaltevermögen gefragt. Unser Team hat mit großer Sorgfalt und systematischer Vorgehensweise beeindruckend gearbeitet.“ Dank der konsequenten Auswertung von Hinweisen aus der Bevölkerung, vieler Zeugenbefragungen, den Analysen wiederkehrender Tatorte und der Nutzung rechtskonformer Überwachungsmaßnahmen habe sich der Tatverdacht gegen den Beschuldigten erhärtet.

Der mutmaßliche Autokratzer sitzt in Untersuchungshaft

Die polizeilichen Erkenntnisse führten schließlich in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg zu einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss. Bei der Durchsuchung selbst wurden laut dem Bericht der Beamten weitere Indizien für die Täterschaft des 35-Jährigen gefunden. Das Amtsgericht Augsburg habe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einen Haftbefehl gegen den Mann erlassen, so die Pressemitteilung weiter. Die Polizei Nördlingen nahm ihn Ende der Woche fest. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Die Polizeiinspektion Nördlingen zeigt sich sehr zufrieden mit dem Ermittlungserfolg. Dass der Fall nun aufgeklärt werden konnte, sei ein deutliches Zeichen für den Wert gründlicher Ermittlungsarbeit, betont Polizeichef Schröter: „Solche Erfolge beruhen nicht auf Zufällen, sondern auf professioneller Teamarbeit, methodischem Vorgehen und einem hohen Maß an Einsatzbereitschaft.“ Schröter bedankt sich ausdrücklich bei der Bevölkerung für die zahlreichen Hinweise und das entgegengebrachte Vertrauen. (AZ)