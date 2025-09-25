Stadtmarketingverein Nördlingen: Öffnungszeiten in der Altstadt sind Thema

Der Nördlinger Stadtmarketingverein blickt im Großen und Ganzen zufrieden auf die Jahre 2024 und 2025 zurück. Dies kam am Mittwochabend bei der Mitgliederversammlung im Nördlinger Kino Movieworld zum Ausdruck, als die stellvertretende Vorsitzende Vanessa Stumpf und Geschäftsstellenleiterin Susanne Vierkorn die Aktivitäten des Vereins Revue passieren ließen. Vorgestellt wurde an dem Abend erstmals eine neue Homepage, die ab 1. Januar 2026 online sein wird. Konzipiert hat sie das RN-Medienhaus.

Dessen Betriebsleiter Heiko Spielvogel stellte den anwesenden Mitgliedern das Produkt vor, das nach seinen Worten einfach, schlicht und mit einer modernen Optik gehalten sei. Zudem präsentiere sie sich sehr übersichtlich, so dass jeder Nutzer schnell und unkompliziert seine Informationen abrufen könne. Vierkorn dankte Spielvogel für die gute Zusammenarbeit und professionelle Arbeit bei der Konzipierung des neuen Online-Auftritts. Kritisch blickte Vierkorn auf das Thema Öffnungszeiten der Geschäfte in der Nördlinger Innenstadt. Diese seien bisweilen sehr unterschiedlich. Zwar könne jeder Geschäftsinhaber völlig unabhängig selbst darüber entscheiden, wann er seinen Betrieb aufmache und schließe. Allerdings wäre es sicher von Vorteil, wenn es gelänge, einigermaßen identische Öffnungszeiten zu vereinbaren. Der Stadtmarketingverein strebe einen offenen Dialog mit den Geschäften an.

Altstadtflohmarkt in Nördlingen war ein Höhepunkt

Als sehr gut bezeichneten Stumpf und Vierkorn das Zusammenwirken der Geschäfte bei Aktionen, wie den jährlich wiederkehrenden Märkten. Am kommenden Wochenende findet beispielsweise erstmals der Genießer-Markt statt. Ziel müsse es sein, dabei tolle Ideen zu bündeln und zusammenzubringen. Gemeinsam lasse sich zum Wohle der Stadt einfach mehr erreichen, als mit irgendwelchen Einzelaktivitäten, waren sich die beiden einig. Der Marketingverein wolle seinerseits dazu beitragen, die Stadt Nördlingen lebendig und für die Menschen attraktiv zu halten. Als Veranstaltungshöhepunkte nannte Geschäftstellenleiterin Vierkorn den Altstadtflohmarkt, die Aktion am 15. August „Nördlingen hat offen“ sowie die traditionellen Märkte an Ostern und im Herbst. Sehr gut angekommen worden sei darüber hinaus die zum zweiten Mal veranstaltete Modenschau in der Tiefgarage des Steingass-Hauses in der Löpsinger Straße. Ob diese Aktion wiederholte werde, müsse man noch abwarten. Positive Resonanz gebe es bisher für die Aktion „Blick hinter die Kulissen“ an.

Dass der Marketingverein finanziell auf soliden Beinen steht, ging aus dem Kassenbericht von Schatzmeister Michael Sandmaier hervor.