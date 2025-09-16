Extrablatt bringt tolle Spendensumme für die Kartei der Not ein

Immer wieder waren die Rufe unserer Redaktion am Wochenende zu hören: „Extrablatt! Extrablatt für den guten Zweck!“ Zum Stadtmauerfest hat unsere Redaktion ein Extrablatt gedruckt – darauf war kein Bild, sondern eine extra angefertigte Zeichnung von Sebastian Passmore-Cox zu sehen. Auch der Schreibstil der Texte war besonders gehalten und sollte ein bisschen „mittelalterliches Flair“ zum Historischen Stadtmauerfest vermitteln.

Diese Extrablätter hat unsere Redaktion für den guten Zweck verkauft, alle Spenden gehen nämlich an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Insgesamt 911,94 Euro kamen so zusammen: Vielen Dank an alle Spenderinnen und Spender. Ein Dank geht auch an Zeiträgs Copy & Print Papierservice, der den Druck mit einem großzügigen Rabatt unterstützt hat. (jltr)