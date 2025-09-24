Immer mehr Leute gehen in Nördlingen ins Theater: Das ist der Grund

Dass der Kulturbetrieb einer Stadt keine schwarzen Zahlen schreibt, ist nichts Außergewöhnliches. Trotzdem gibt es ausgesprochen gute Nachrichten: Die Zahl hinter dem Minus wird kleiner, immer mehr Leute gehen in Nördlingen ins Theater. Und das, obwohl die Abozahlen zurückgehen. Dr. Franziska Emmerling, Leiterin des Kulturbüros der Stadt Nördlingen, hat am Montag im Haupt- und Finanzausschuss die Zahlen erläutert und das Programm für die kommende Saison 2026/2027 vorgestellt.

Man habe sehr gute Erfahrungen mit der Einführung des digitalen Ticketsystems gemacht, so Emmerling. Die Kolleginnen und Kollegen müssten deutlich weniger Zeit investieren, die Abläufe seien fehlerfreier und das System sei deutlich kundenfreundlicher. „Wir haben über alle Stücke hinweg deutlich mehr Buchungen über das digitale System als über die Abendkasse“, so Emmerling weiter. Viele Besucher buchten etwa direkt über Instagram. Auch habe man nicht mehr das Problem, dass Karten reserviert und nicht abgeholt werden.

Theater in Nördlingen: Besucherzahlen steigen, Abos gehen zurück

Man sei jetzt in der ersten Saison, in der diese Veränderungen greifen, habe das Defizit mindern können. Im Haushalt waren 28.000 Euro angesetzt, das tatsächliche Defizit für die Theatersaison 2024/25 beträgt etwa 23.300 Euro. Trotz geringerer Abozahlen hätten sich die Besucherzahlen insgesamt erhöht, sagt Emmerling. In der vergangenen Saison waren es pro Stück 277 Besucherinnen und Besucher, zuvor etwa 240. Die Abozahlen lagen im Vorjahr noch bei etwa 170, in der aktuellen Saison noch bei etwa 155. Das sei ein allgemeiner Trend, erklärt die Kulturbeauftragte. „Wir beobachten das auch bei der Volkshochschule. Die Leute entscheiden eher spontan, wollen eher kurze Angebote und nicht lange im Voraus planen.“

Mit den tagesaktuellen Buchungen habe man das Defizit also mehr als ausgleichen können. „Wir bieten ein Programm auf höchstem Niveau und haben ein Subventionierungsvolumen von etwa 30 Prozent. Andere bayerische Theater liegen bei etwa 50 Prozent“, so Emmerling weiter. Eine Umfrage unter den Abonnentinnen und Abonnenten habe ergeben, dass zwar Komödien gefordert werden, aber auch Klassiker gewünscht werden. „Man will Diversität, auch die Jüngeren ansprechen und lehrplanrelevante Stücke“.

Mutter Courage, Der zerbrochene Krug und ein Weihnachtsstück

Mit dieser Mischung haben die Verantwortlichen auch das Programm fürs kommende Jahr erarbeitet. Die Saison startet am 28. Oktober 2026 mit „Mutter Courage und ihre Kinder“. Am 1. Dezember 2026 gibt es mit „Jesus liebt mich“ eine Komödie von David Safier zu sehen. Da in den kommenden Jahren das Weihnachtsstück sehr erfolgreich war, wird es auch 2026 mit „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ (20. Dezember 2026) wieder eines geben. Da man vom Landestheater Schwaben bisher eher schwere Stücke hatte, habe man sich für 2026 mit „Frau Luna“ für eine leichte Musikkomödie entschieden, sagt Emmerling. Diese wird am 14. Januar 2027 gezeigt. Einen Klassiker gibt es dann im Februar mit „Der zerbrochene Krug“ von Heinrich von Kleist zu sehen. Einen aktuellen Bezug hat das Stück „Der Sohn“, am 3. März 2027. „Hier geht es um ein Kind, das depressiv wird und den Umgang von Eltern und Lehrern mit dem Thema“, erläutert Emmerling. Mitte April kommt die bekannte Fernsehschauspielerin Kathrin Ackermann nach Nördlingen und spielt in „Die amerikanische Päpstin“. Außer der Reihe gibt es am 7. Oktober 2026 noch eine Theaterproduktion zum Thema Demenz des Improtheaters Stuttgart zu sehen.

Die Preise bleiben gleich. Vor zwei Saisons habe man erhöht, weil die Produktionen teurer wurden. Es habe aber keinen einzigen Hinweis gegeben, dass die Karten zu teuer seien, Emmerling. Auch Ermäßigungen und Sondervereinbarungen für Schulklassen bleiben bestehen wie gehabt.