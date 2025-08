Über 4700 Euro bei THG-Spendenlauf für „Vier Steine für Afrika“

Das Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen ist seit etlichen Jahren eine anerkannte UNESCO-Projektschule und setzt sich unter anderem mit verschiedenen Aktionen für die UNESCO-Bildungsziele ein. Deshalb findet alljährlich auch der Spendenlauf der fünften und sechsten Klassen statt, bei dem die Schülerinnen und Schüler sich Sponsoren suchen, die für jede gelaufene Stadionrunde im Sportpark einen im Vorfeld festgelegten Betrag zahlen. In diesem Schuljahr waren mehr als 200 Kinder im Sportparkstadion unterwegs. Unterstützt wurden Organisation und Durchführung des Spendenlaufs von der UNESCO-AG, dem P-Seminar UNESCO, einigen Schülerinnen und Schülern der 10. Jahrgangsstufe sowie dem Schulsanitätsdienst. Am Ende hatten die Schülerinnen und Schüler mit 1219 Runden insgesamt 4787 Euro gemeinsam erlaufen, die nun im Rahmen des THG-Schulfests an Georg Fischer vom Verein „Vier Steine für Afrika“ überreicht wurden. Dieser Verein setzt sich dafür ein, dass Kindern in Afrika mit Bildungsangeboten Perspektiven für die Zukunft gegeben werden. Ein Projekt, das dabei unter anderem mit den Spenden des THG unterstützt wird, ist die St. Catherine's School, eine Mädchenschule in Lushoto (Tansania).

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!