So wählten die Nördlinger: Im Wemdinger Viertel gewinnt die AfD

Der Sieg bei der Bundestagswahl in Nördlingen mag Ulrich Lange von der CSU gehören. Der Nördlinger Bundestagsabgeordnete holte sowohl die meisten Erst- als auch mit den Christsozialen die meisten Zweitstimmen. Doch den größten Stimmenzuwachs konnte in der Großen Kreisstadt eine andere Partei erzielen: Die Alternative für Deutschland (AfD) legte bei den Erststimmen mit ihrem Kandidaten Andreas Mayer um 10,5 Prozentpunkte zu, bei den Zweitstimmen gewann sie 10,6 Prozentpunkte dazu. In einigen Wahllokalen überholte die AfD die CSU und wurde Stimmenkönigin.

