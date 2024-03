Heimat, Volkstum, Vaterland: Als VAN und Knabenkapelle gegründet wurden

Eine Sonderausstellung im Stadtmuseum zeigt das Nördlingen der 20er Jahre, dreht sich um ein Doppeljubiläum und erinnert an die Baupläne eines Festspielhauses.

Die neue Sonderausstellung im Nördlinger Stadtmuseum, die am 19. März eröffnet wird, zeigt auf eindrucksvolle Weise Nördlingen in den 1920er Jahren. Im Prinzip dreht sich die Schau um das Doppeljubiläum 100 Jahre Nördlinger Knabenkapelle und 100 Jahre Verein Alt Nördlingen (VAN). Doch die kleine, sehenswerte, von Museumsleiterin Andrea Kugler einfühlsam kuratierte Ausstellung geht weit über die reine Würdigung der Jubiläen hinaus und zeigt sie im Kontext der damaligen Zeit: Der Erste Weltkriegs führte in Deutschland zu Arbeitslosigkeit, Inflation und Mangel.

In Nördlingen setzte der damalige Bürgermeister Dr. Otto Mainer dem kollektiven Gefühl bedrückender Unterlegenheit das Hohelied der Heimat entgegen. Er initiierte 1922 die „Rieser Heimatwoche“ mit Gelehrten und Dichtern, um ein Gefühl der Einigkeit zu beschwören. Ihm erschienen „Heimat, Volkstum, Vaterland“ ein Mittel gegen, wie er sagte, „Unzufriedenheit, Zank und Streit in unserem Volke“. Aus diesem Gedanken heraus entstand 1924 der „Verein Alt Nördlingen“. Der heimatgeschichtliche Verein sollte durch Heimatpflege wirtschaftlichen Ertrag generieren. Kultur sollte zum Motor für den Fremdenverkehr werden. Im selben Jahr erfolgte die Errichtung der „Nördlinger Knabenkapelle“.

Ausstellung im Stadtmuseum aktuell: Nördlingen nach dem Erstem Weltkrieg

Man hatte die Vision, den Problemen mit Bildungsangeboten, mit Musik und Theater zu begegnen. VAN und Knabenkapelle waren in den Anfangsjahren eng miteinander verwoben. Erst im Laufe der Zeit gingen sie eigene Wege. Andrea Kugler zeigt mit zahlreichen interessanten Exponaten, wie damals gedacht und gehandelt wurde: Man startete Werbekampagnen, ließ Markenzeichen entwerfen, Broschüren anfertigen und errichtete eine Fremdenverkehrsstelle im Tanzhaus.

Historische Fotografien und Werbeprospekte sind zu sehen. Foto: Peter Urban

Auch das Nördlinger Stadtwappen erhielt eine neue Gestaltung. Höhepunkt und wirtschaftlicher Motor sollte die Durchführung eines Festspiels werden, als Anziehungspunkt für Menschen aus Nah und Fern. Dafür dachte man sogar an den Bau eines eigenen Festspielhauses mit 1500 Plätzen. Die Ausstellung zeigt sogar konkrete Pläne, Grundrisse und Standortskizzen davon. Im Sinne der damaligen Denke sollte das Festspiel ein „Werk von monumentaler Größe, dessen Sprache deutschen Geist und Kraft mit zart duftender Lyrik in sich vereint“. Es wurden weder Kosten noch Mühen gescheut, man engagierte namhafte Komponisten, Regisseure, Bühnenbildner und Ballettmeister, die Kostüme wurden gar in einer renommierten Münchener Firma für Historienausstattungen gefertigt.

Als in Nördlingen ein großes Festspielhaus entstehen sollte

Bürgermeister Otto Mainer nützte jede Form der Werbung, schaltete Anzeigen, ließ Flugblätter drucken, lud Presse und Film ein. Weil trotz allem der Bau eines großen Festspielhauses letztlich finanziell scheiterte, fand die Uraufführung dann nur im Saal des Hotels „Deutsches Haus“ statt. Wie diese Aktivitäten und die Gründungen der beiden Institutionen sich auf das Kulturleben in Nördlingen ausgewirkt haben, zeigt diese Ausstellung. Schon am 1. Februar 1925 beispielsweise übte die „historische Jugendkapelle“ gemeinsames Marschieren. Beim Stabenfest 1925 hatte sie ihren ersten Auftritt in den heute noch üblichen Stadtfarben-Uniformen. Der Höhepunkt des Jahres war dann die musikalische Begleitung des VAN beim Tanz- und Festspiel.

Andrea Kugler hat die Schau klug mit den beiden aktuell bestehenden Sonderschauen über das jüdische Leben in Nördlingen und die Zeit des Nationalsozialismus verbunden. Die Berührungspunkte zu entdecken und sich bewusst machen zu können, sind der Ausstellung nicht hoch genug anzurechnen.

Geöffnet ist die Ausstellung vom 19. März bis 3. November 2024, Dienstag bis Sonntag, 13.30 bis 16.30 Uhr. Führungen sind jederzeit nach Anmeldung unter Telefon 09081/84-810 möglich.