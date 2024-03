Diese Preise warten bei der Aktion NÖsterhase auf die kreativen Gewinner

Wer malt das schönste Bild von Osterhase oder Osternest? Noch bis Palmsonntag können Kinder aus dem Ries an der RN-Aktion NÖsterhase teilnehmen.

Einige Kinder aus dem Ries waren schon fleißig und haben ihren Beitrag zur Aktion NÖsterhase an die Rieser Nachrichten geschickt, dem beliebten Gewinnspiel rund um Ostern. Auf den Bildern sind Osterhasen an einem schönen Frühlingstag zu sehen, Hasen sitzen im Gras oder sind ganz abstrakt, dafür bunt ausgemalt. Jetzt stehen auch die Preise fest, die gewonnen werden können.

Der Drittplatzierte darf sich auf zwei Wurfscheiben mit Bällen und ein Diabolo-Spiel freuen. Damit kommt garantiert Bewegung in das Frühjahr. Wer von der Redaktion auf den zweiten Platz gewählt wird, erhält ein beliebtes Lego-City-Spiel mit dem Thema "Ausbruch aus der Polizei". Und der Gewinner oder die Gewinnerin der Aktion NÖsterhase 2024 erhält das Kinderspiel des Jahres 2023 "Der Schatz von Kapitän Buh", bei dem man mit einem Geist kommunizieren muss, um den prächtigen Schatz in einer verlassenen Villa zu finden. Die Geschenke wählte das Nördlinger Spielwarengeschäft Möhnle für das Gewinnspiel aus.

So können die Kleinen an der Aktion NÖsterhase teilnehmen

Um an der Aktion teilzunehmen, sollten ein paar Dinge beachtet werden: Schicken Sie uns bitte ein Foto, auf dem das Kind samt dem gemalten NÖsterhasen-Bild zu sehen ist, das Foto muss ein Hochformat haben. Kind und Zeichnung sollten gut zu erkennen sein. Schreiben Sie dazu den Namen und das Alter des Kindes, außerdem, was auf dem Bild zu sehen ist. Ebenso ist eine Telefonnummer für Rückfragen sinnvoll. Wichtig ist des Weiteren der Name des Fotografen oder der Fotografin. Einsendeschluss ist Palmsonntag, 24. März, um 23.59. Die Fotos können unter dem Stichwort "NÖsterhase" an redaktion@rieser-nachrichten.de geschickt werden.

Im Anschluss gibt es ein Online-Voting in einer Bildergalerie auf der Homepage der Rieser Nachrichten. Eine Woche lang können dann die Leserinnen und Leser für ihren Favoriten abstimmen. Aus den drei Bildern, die die meisten Stimmen erhalten, kürt die Redaktion dann den Sieger oder die Siegerin. Wir freuen uns auf jeden Fall schon jetzt über viele tolle Bilder und wünschen viel Spaß beim Malen. (jltr/vmö)

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVo unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/7772355. Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mit der Veröffentlichung der Bilder und der Namen einverstanden sein.

