Schäfersbrunnen in Nordhausen soll wieder sprudeln

An der Stelle vorn links im Bild lag bis zur Flurbereinigung der 1970er-Jahre der Schäfersbrunnen. Er soll im Einklang mit anderen Renaturierungsmaßnahmen wieder reaktiviert werden.

Plus Der Schäfersbrunnen in Nordhausen war im Zuge der Flurbereinigung zugeschüttet worden. Was die Gemeinde Unterschneidheim jetzt vorhat.

Von Horst Blauhut

Einst ist der Schäfersbrunnen nordöstlich des Dorfweihers zugeschüttet worden, der neben dem Weiher verlaufende Achtbach wurde begradigt. Jetzt soll der Brunnen wieder sprudeln und der Achtbach mäandrieren. Das Geld dafür ist da, hieß es im Ortschaftsrat. Die Gemeinde Unterschneidheim hat vom naturschutzrechtlichen Ausgleich und von den Ersatzzahlungen für nicht kompensierbare Eingriffe in den Naturhaushalt für den Windpark Nonnenholz profitiert. Ein Teil dieses Ausgleichs wurde bereits für die Sanierung des Moosbrunnens und einiger Weiher westlich davon sowie bei der Anlage eines zusätzlichen Parkplatzes bei der Gemeindehalle Zöbingen verwendet.

