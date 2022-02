Das sagen Bürgermeister zu einem neuen Rufbus im Nordries

Plus In Nördlingen ist NÖ-mobil erfolgreich unterwegs. Könnte das Modell auf Oettingen und das Nordries übertragen werden? Das sagen die Bürgermeister dazu.

Im Oettinger Stadtrat ging es kürzlich um die mögliche Einführung eines Rufbus-Systems im Nordries. Vorbild ist Nö-mobil, in Nördlingen und Umgebung sind die Kleinbusse erfolgreich im Einsatz. Bei den Bürgermeistern im Nordries hat die Information im Oettinger Rat offenbar einen positiven Eindruck hinterlassen.